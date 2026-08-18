Rafael Leao için Galatasaray'ı kızdıran hamle!

Milan forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ROMA'DAN GERİ ADIM
İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, Portekizli yıldızın transferi için harekete geçti. Roma, 27 yaşındaki futbolcunun maliyeti ve Leao'nun Serie A'da başka bir kulübe gitmek istememesi nedeniyle bu transferde geri adım attı.
NETO YERİNE RAFAEL LEAO
Leao'yu bir menajerin de Chelsea'ye götürmek istediği belirtildi. Chelsea forması giyen Pedro Neto, İngiliz ekibinden ayrılabilir. Neto ile Manchester City ile birlikte Al-Hilal ilgileniyor. Leao'nun Chelsea'de Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Neto'nun yerini alabileceği belirtildi.
Öte yandan Leao için Suudi Arabistan seçeneğinin de hala masada olduğu ancak bu seçeneğin geri planda olduğu yazıldı.
AY SONUNA KADAR VEDA!
Milan ve Rafael Leao'nun ağustos ayının sonuna kadar yollarını ayıracağı öne sürüldü.
MILAN PERFORMANSI
2019 yılından bu yana Milan forması giyen 27 yaşındaki Rafael Leao, İtalyan ekibinde 291 maçta 80 gol attı ve 65 asist yaptı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, Portekizli yıldızın transferi için harekete geçti. Roma, 27 yaşındaki futbolcunun maliyeti ve Leao'nun Serie A'da başka bir kulübe gitmek istememesi nedeniyle bu transferde geri adım attı.
NETO YERİNE RAFAEL LEAO
Leao'yu bir menajerin de Chelsea'ye götürmek istediği belirtildi. Chelsea forması giyen Pedro Neto, İngiliz ekibinden ayrılabilir. Neto ile Manchester City ile birlikte Al-Hilal ilgileniyor. Leao'nun Chelsea'de Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Neto'nun yerini alabileceği belirtildi.
Öte yandan Leao için Suudi Arabistan seçeneğinin de hala masada olduğu ancak bu seçeneğin geri planda olduğu yazıldı.
AY SONUNA KADAR VEDA!
Milan ve Rafael Leao'nun ağustos ayının sonuna kadar yollarını ayıracağı öne sürüldü.
MILAN PERFORMANSI
2019 yılından bu yana Milan forması giyen 27 yaşındaki Rafael Leao, İtalyan ekibinde 291 maçta 80 gol attı ve 65 asist yaptı.