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Nathan Ngoy: "En önemlisi skor"

Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Nathan Ngoy açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 00:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nathan Ngoy: 'En önemlisi skor'
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Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Nathan Ngoy değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ngoy, takımın birlikte hareket ettiğini vurgulayarak, "Herkes birbiri için savaşıyor. Birlikte savunma yapıyoruz ve birlikte hücum ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"EN ÖNEMLİSİ SKOR"

Karşılaşmadaki oyunlarına ilişkin de konuşan Ngoy, "Bence bazı anlarda topu takım içinde biraz daha fazla tutmamız gerekirdi. Ama sonuçta skor 3-0 ve en önemlisi de bu." dedi.

"FRANSA MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Belçikalı futbolcu, bir sonraki karşılaşmaya da değinerek, "Tüm maçları kazanmaya çalışıyoruz. Pazartesi günü kaybettik. Şimdi bir sonraki maçı, Fransa maçını kazanmak istiyoruz." sözlerini kullandı.

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