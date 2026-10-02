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Wade Baldwin'den yeni transferler için açıklama: "Büyük katkı aldık"

Fenerbahçe Tarfin'de Wade Baldwin, Dubai Basket maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Ekim 2026 23:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Wade Baldwin'den yeni transferler için açıklama: 'Büyük katkı aldık'
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Fenerbahçe Tarfin'de Wade Baldwin, Dubai Basket maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni transferlerin katkısına dikkat çeken Baldwin, "Yeni oyuncuların hepsinden büyük katkı aldık. Braxton inanılmaz sert oynuyor. Shavon, tüm maç faul probleminde olmasına rağmen sürekli savaştı. Son bölümde yaptıkları ortada." dedi.

Marcus'un performansına da değinen Baldwin, "Marcus hakkında ne denebilir bilmiyorum. Kazanarak devam etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Önlerindeki maçlara odaklanacaklarını belirten Baldwin, "Tabii ki önümüzde daha çok maç var. Önümüze bakacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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