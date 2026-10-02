RAMS Park'ta zemin yenilendi! İşte son görüntü

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bir süredir devam eden zemin yenileme çalışmalarında önemli aşama geride kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Yeni çimlerin serilmesinin ardından RAMS Park'ın son hali görüntülendi.





YENİ ÇİMLER SERİLDİ





RAMS Park'taki zemin yenileme çalışmaları kapsamında eski çimlerin kaldırılmasının ardından yeni çimlerin serilmesi gerçekleştirildi. Bugün paylaşılan görüntülerle birlikte stadın zemininin son hali ortaya çıktı.





DURSUN ÖZBEK TARİH VERMİŞTİ





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada RAMS Park'taki zemin çalışmalarına ilişkin tarih vermişti.





Özbek, "5 Ekim itibarıyla zemin hazır hâle gelecek." ifadelerini kullanmıştı.





KASIMPAŞA MAÇI RAMS PARK'TA





Dursun Özbek daha önce yaptığı açıklamada da Galatasaray'ın milli ara sonrasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın RAMS Park'ta gerçekleştirileceğini belirtmişti. Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim'de karşı karşıya gelecek.



Yeni çimlerin serilmesiyle birlikte RAMS Park'ın 9 Ekim'deki Kasımpaşa karşılaşmasına yetişmesi yönündeki çalışmalar da plan doğrultusunda ilerliyor.



