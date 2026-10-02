Galatasaray'da yeniden Bruno Fernandes sesleri

Galatasaray'da Bruno Fernandes transferi yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, Portekizli yıldızın sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonunu kullanarak oyuncunun satışından gelir elde etmeyi planlıyor.





United'ın bu plan kapsamında Fernandes için 50-60 milyon Pound civarında bonservis geliri hedeflediği öne sürüldü. Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Juventus'un da yıldız futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.





UNITED'IN PLANI

İngiliz basınındaki haberlere göre Manchester United, Bruno Fernandes'in sözleşmesinde bulunan 1 yıllık opsiyonu kullanmayı değerlendiriyor.





İngiliz ekibinin, bu opsiyonun devreye girmesi halinde Portekizli oyuncuyu yüksek bir bonservis bedeli karşılığında göndermeyi planladığı iddia edildi.





United'ın Fernandes'in satışından 50-60 milyon Pound arasında bir gelir beklediği öne sürüldü.





GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR

Galatasaray'ın ise Bruno Fernandes'in durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.





Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak Manchester United'ın oyuncuyu bırakmaya yanaşmaması nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Fernandes için yeniden harekete geçebileceği belirtildi.





United'ın sözleşme opsiyonunu kullanmaması halinde ise transfer şartlarının değişebileceği ve Bruno Fernandes'in geleceğiyle ilgili görüşmelerin ocak ayında hız kazanabileceği ifade edildi.





TARAFTARA GÜLÜMSEYEREK KARŞILIK VERDİ

Bruno Fernandes'in geçtiğimiz günlerde kendisine "Come to Galatasaray" şeklinde seslenen bir sarı-kırmızılı taraftara gülümseyerek karşılık vermesi de dikkat çekti.





Portekizli yıldızın bu hareketi Galatasaray taraftarları arasında heyecan yaratırken, Fernandes'in şu anda Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao ile birlikte Portekiz Milli Takımı kampında bulunması da dikkat çeken bir diğer detay oldu.





MILAN VE JUVENTUS DA TAKİPTE

Bruno Fernandes için Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Juventus'un da devrede olduğu öne sürüldü.





Portekizli futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizliğin sürmesiyle birlikte Avrupa kulüplerinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.



Galatasaray'ın ise sezon başında gerçekleşmeyen transferi ocak ayında veya gelecek yaz tamamlamak için fırsat kolladığı ifade edildi.



