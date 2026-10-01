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15 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu

Milliler, Hırvatistan'daki organizasyonda 17 altın, 12 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 45 madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 18:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
15 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu
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Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde 45 madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 15 Yaş Altı Güreş Milli Takımı, Koprivnica kentindeki organizasyonda üç stilde de Balkan şampiyonu oldu.

Milliler, şampiyonada 17 altın, 12 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 45 madalya kazandı.

Ay-yıldızlılar, kızlar kategorisinde 6 altın, 5 gümüş ve 6 bronz, grekoromende 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz, serbest stilde ise 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya aldı.

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