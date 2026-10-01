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CANLI: Trabzonspor - Drogheda

Trabzonspor hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ekibi Drogheda'yı konuk ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 18:53
Fotoğraf: AA
CANLI: Trabzonspor - Drogheda
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Trabzonspor, İrlanda Cumhuriyeti ekibi Drogheda'yı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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(İLK YARI OYNANIYOR)

TRABZONSPOR: 0

DROGHEDA:0

İLK 11'LER:

Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Fabinho, Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot, Ahmet Cemil Güren, Benjamin Bouchouari, Batista Mendy, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Cihan Çanak, Paul Onuachu

Drogheda: Talley, Agbaje, Quinn, Keeley, Burney, Kane, O'Brien, Farrell, Kavanagh, Doyle, Davis
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