CANLI: Trabzonspor - Drogheda

Trabzonspor, İrlanda Cumhuriyeti ekibi Drogheda'yı konuk ediyor. Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
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(İLK YARI OYNANIYOR)
TRABZONSPOR: 0
DROGHEDA:0
İLK 11'LER:
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Fabinho, Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot, Ahmet Cemil Güren, Benjamin Bouchouari, Batista Mendy, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Cihan Çanak, Paul Onuachu
Drogheda: Talley, Agbaje, Quinn, Keeley, Burney, Kane, O'Brien, Farrell, Kavanagh, Doyle, Davis
CANLI TAKİP
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
(İLK YARI OYNANIYOR)
TRABZONSPOR: 0
DROGHEDA:0
İLK 11'LER:
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Fabinho, Cenk Özkacar, Murat Mert Lakot, Ahmet Cemil Güren, Benjamin Bouchouari, Batista Mendy, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Cihan Çanak, Paul Onuachu
Drogheda: Talley, Agbaje, Quinn, Keeley, Burney, Kane, O'Brien, Farrell, Kavanagh, Doyle, Davis