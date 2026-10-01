Hakem Yasin Kol gözaltına alındı!

Türk futbolunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı.
YASİN KOL VE YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI
Çağdaş Evren'in haberine göre Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Kol hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Yasin Kol'un, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖZALTINA SEBEP OLAN SUÇLAMALAR
Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alınmasına gerekçe olarak görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve 7258 sayılı kanuna muhalefet suçlamalarının gösterildiği aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile gözaltına alınmıştır."
7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET = YASADIŞI BAHİS
Yasin Kol'un gözaltına alınma nedenlerinden biri olan "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçunun yasadışı bahis olduğu ortaya çıktı!
YASİN KOL VE YARDIMCISI GÖZALTINA ALINDI
Çağdaş Evren'in haberine göre Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Kol hakkında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Yasin Kol'un, Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖZALTINA SEBEP OLAN SUÇLAMALAR
Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alınmasına gerekçe olarak görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve 7258 sayılı kanuna muhalefet suçlamalarının gösterildiği aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile gözaltına alınmıştır."
7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET = YASADIŞI BAHİS
Yasin Kol'un gözaltına alınma nedenlerinden biri olan "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçunun yasadışı bahis olduğu ortaya çıktı!