'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi': YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YDS Ne Zaman?

2026 YKS, KPSS ve MSÜ gibi önemli sınavların başvuru ve sınav tarihlerini duyuran ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlandı. Üniversiteye giriş hayali kuran gençlerden, kamuda istihdam bekleyen memur adaylarına, lisansüstü eğitim hedefine ilerleyen akademisyen adaylarından dil yeterliliğini kanıtlamak isteyenlere kadar geniş bir kitleyi doğrudan ilgilendiren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 Yılı Sınav Takvimi, adayların en doğru ve güncel bilgilere ulaşma ihtiyacını karşılamak üzere hazırlandı. Özellikle YKS gibi en büyük sınavlar ile KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarının, MSÜ'nün ve yılda birden fazla yapılan ALES ile YDS sınavlarının hangi tarihlerde gerçekleştirileceği sorusu, adayların çalışma programlarını son bir kez gözden geçirmelerine neden oldu. Resmi takvimin yayımlanmasıyla birlikte, 2026 yılında yapılacak olan tüm merkezi sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netleşti. Peki, 2026 YKS, KPSS, MSÜ, DGS, ALES, YDS ne zaman yapılacak?

2026 ÖSYM Sınav Takvimi ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan duyuruda,

" 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ifadelerine yer verildi.

Milyonlarca üniversite adayını yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi

2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar

2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de yapılacak.

Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı(MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.