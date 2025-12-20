Haber Tarihi: 20 Aralık 2025 16:58 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 16:58

SON DAKİKA: Eyüpspor Fenerbahçe maçı ŞİFRESİZ İZLE, Eyüp FB link

Eyüpspor Fenerbahçe maçı canlı bein Sports linki | Eyüpspor Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Eyüpspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Eyüpspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Eyüpspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

SON DAKİKA: Eyüpspor Fenerbahçe maçı ŞİFRESİZ İZLE, Eyüp FB link
Abone Ol
Eyüpspor Fenerbahçe maçı bein Sports izle! Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA




EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, EYÜPSPOR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

EYÜPSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE




 
11'LER
 
Eyüpspor: Felipe, Emir, Robin, Mujakic, Serdar, Kerem, Stepanenko, Yalçın, Draguş, Thiam, Umut. 
 
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran.
 
 
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
 
Eyüpspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle milli takımlara çağırılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte kart sınırında ise 2 isim bulunuyor. Sakatlığı bulunan Archie Brown'ın yanı sıra Edson Alvarez'in de 3 sarı kartı var. Meksikalı futbolcu, yarın oynanacak karşılaşmada kart görmesi durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak. ikas Eyüpspor'da ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba'nın sakatlıkları var.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 3. RANDEVU
 
Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e geçen sezon yükselen Eyüpspor'la 2 mücadeleye çıkan sarı-lacivertliler, bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Geçen sezon rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı maçı ise 2-1 kazanmıştı.

EYÜPSPOR'DA 3 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
 
Eyüpspor'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Yalçın Kayan, Denis Draguş ve Prince Ampem, Fenerbahçe ile oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde ligin 18. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada Süleyman Özay ve Samet Çiçek yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Ferhan Kestanlıoğlu oturacak.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
 
Ligde oynadığı son maçında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 36'ya yükseltirken, Trabzonspor'un puan kaybıyla 2. sıraya çıktı. Süper Lig'deki 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, namağlup tek takım konumunda bulunuyor. ikas Eyüpspor ise 16 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi sonunda 13 puan topladı ve 17. sırada yer alıyor. Teknik direktörlüğe Orhan Ak'ın getirilmesinin ardından 8 lig maçına çıkan eflatun-sarılı takım, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Anderson Talisa'dan 3 maçta 6 gol! Fenerbahçe Anderson Talisa'dan 3 maçta 6 gol!
Chelsea'den Newcastle United deplasmanında geri dönüş! Chelsea Chelsea'den Newcastle United deplasmanında geri dönüş!
Bein Sports 1 Canlı İzle: Eyüpspor Fenerbahçe bedava izle Gündem Bein Sports 1 Canlı İzle: Eyüpspor Fenerbahçe bedava izle
Eyüpspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan Gündem Eyüpspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan
Eyüpspor Fenerbahçe Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle) Gündem Eyüpspor Fenerbahçe Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)
Eyüp FB maçı canlı link, Eyüpspor Fenerbahçe maçı canlı yayın Gündem Eyüp FB maçı canlı link, Eyüpspor Fenerbahçe maçı canlı yayın
SON DAKİKA: Eyüpspor Fenerbahçe maçı ŞİFRESİZ İZLE, Eyüp FB link Gündem SON DAKİKA: Eyüpspor Fenerbahçe maçı ŞİFRESİZ İZLE, Eyüp FB link
Eyüpspor Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link Gündem Eyüpspor Fenerbahçe canlı yayın, Kesintisiz link
EYÜPSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ (EYÜP FB BEIN SPORTS İZLE) Gündem EYÜPSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE ŞİFRESİZ (EYÜP FB BEIN SPORTS İZLE)
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sadettin Saran, yeniden adliyede!
2
Fenerbahçe devrede: Musaba için 5 milyon euro!
3
Eyüpspor - Fenerbahçe: 11'ler
4
Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti
5
Fenerbahçe şartlarını sordu: Leon Goretzka
6
Galatasaray'da ayrılıklara geçit yok!
7
Galatasaray ve Göztepe arasında takas ihtimali!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.