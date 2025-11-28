Bedelli Askerlik Ücreti Kredi Kartı ile Ödenir mi? 2025

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, bedelli askerlik ödeme yöntemleri oldukça katı kurallara bağlıdır. İşte adayların bilmesi gereken kritik detaylar:

Ne yazık ki, bedelli askerlik ücreti kredi kartı ile doğrudan ödenemez.

Askerlik şubelerinde, e-Devlet üzerinden veya banka gişelerinde kredi kartı ile "tek çekim" veya "taksitli" ödeme seçeneği bulunmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı, ödemelerin yalnızca belirtilen kamu bankaları aracılığıyla ve nakit (peşin) olarak yapılmasını şart koşmaktadır.

Bedelli askerlik başvurusu onaylanan adaylar, ödemelerini yalnızca aşağıdaki kamu bankaları aracılığıyla yapabilirler:

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Vakıfbank

Vakıf Katılım Bankası

Halkbank

Emlak Katılım Bankası

Defterdarlıklar veya Malmüdürlükleri

Ödeme işlemi sırasında T.C. Kimlik Numarası beyan edilerek, ücretin tek seferde ve peşin olarak yatırılması gerekmektedir.

Kredi kartı ile doğrudan ödeme imkanı olmasa da, adaylar bankaların sunduğu dolaylı finansman çözümlerini kullanabilmektedir:

İhtiyaç Kredisi (Bedelli Kredisi): Bankalar, bedelli askerlik dönemlerinde "Bedelli Askerlik Kredisi" adı altında veya standart ihtiyaç kredisi olarak finansman sağlamaktadır. Adaylar krediyi çekip hesaba geçen nakit parayı devlete yatırabilirler.

Kredi Kartı Nakit Avans: Kredi kartı limitiniz yeterliyse, karttan "Taksitli Nakit Avans" çekerek ödemeyi nakit yapabilir, borcunuzu bankaya taksitle ödeyebilirsiniz. (Ancak bu yöntemde faiz oranları ve işlem ücretlerine dikkat edilmelidir.)