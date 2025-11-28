Haber Tarihi: 28 Kasım 2025 14:50 -
Güncelleme Tarihi:
28 Kasım 2025 14:50
Bedelli Askerlik Ücreti Kredi Kartı ile Ödenir mi? 2025
2025 yılının sonuna yaklaşırken, yeni yılda gelecek zammı beklemeyen ve bedelli askerlik başvurusunu tamamlamak isteyen adayların en çok merak ettiği konulardan biri ödeme seçenekleri oldu. Peki, yüksek meblağlı bu ödeme kredi kartıyla veya taksitle yapılabiliyor mu?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, bedelli askerlik ödeme yöntemleri oldukça katı kurallara bağlıdır. İşte adayların bilmesi gereken kritik detaylar:
Kredi Kartı ile Doğrudan Ödeme Mümkün mü?
Ne yazık ki, bedelli askerlik ücreti kredi kartı ile doğrudan ödenemez.Askerlik şubelerinde, e-Devlet üzerinden veya banka gişelerinde kredi kartı ile "tek çekim" veya "taksitli" ödeme seçeneği bulunmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı, ödemelerin yalnızca belirtilen kamu bankaları aracılığıyla ve nakit (peşin) olarak yapılmasını şart koşmaktadır.Ödeme Hangi Bankalara ve Nasıl Yapılır?
Bedelli askerlik başvurusu onaylanan adaylar, ödemelerini yalnızca aşağıdaki kamu bankaları aracılığıyla yapabilirler:Ziraat BankasıZiraat Katılım BankasıVakıfbankVakıf Katılım Bankası
HalkbankEmlak Katılım BankasıDefterdarlıklar veya MalmüdürlükleriÖdeme işlemi sırasında T.C. Kimlik Numarası beyan edilerek, ücretin tek seferde ve peşin olarak yatırılması gerekmektedir.💡 Alternatif Yöntem: "Bedelli Kredisi" veya "Nakit Avans"
Kredi kartı ile doğrudan ödeme imkanı olmasa da, adaylar bankaların sunduğu dolaylı finansman çözümlerini kullanabilmektedir:İhtiyaç Kredisi (Bedelli Kredisi): Bankalar, bedelli askerlik dönemlerinde "Bedelli Askerlik Kredisi" adı altında veya standart ihtiyaç kredisi olarak finansman sağlamaktadır. Adaylar krediyi çekip hesaba geçen nakit parayı devlete yatırabilirler.Kredi Kartı Nakit Avans: Kredi kartı limitiniz yeterliyse, karttan "Taksitli Nakit Avans" çekerek ödemeyi nakit yapabilir, borcunuzu bankaya taksitle ödeyebilirsiniz. (Ancak bu yöntemde faiz oranları ve işlem ücretlerine dikkat edilmelidir.)
