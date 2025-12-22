22 Aralık
Başakşehir-Gaziantep FK
2-1DA
22 Aralık
Gençlerbirliği-Trabzonspor
20:00
22 Aralık
Bodrum FK-Amed Sportif
20:00
22 Aralık
Fulham-N. Forest
23:00
22 Aralık
Athletic Bilbao-Espanyol
23:00
22 Aralık
SSC Napoli-Bologna
22:00
22 Aralık
Mali-Zambia
0-045'
22 Aralık
Güney Afrika-Angola
20:00
22 Aralık
Mısır-Zimbabve
23:00
22 Aralık
Alverca-FC Porto
21:45

Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı!

Süper Lig'de 18 ve 19. haftanın maç programı açıkladı. İşte ayrıntılar...

22 Aralık 2025 15:41 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2025 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.

Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:


- 18. hafta

17 Ocak 2026 Cumartesi:

17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)

18 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)

19 Ocak 2026 Pazartesi:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)

- 19. hafta

23 Ocak 2026 Cuma:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)

24 Ocak 2026 Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

25 Ocak 2026 Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)

26 Ocak 2026 Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)







TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 24 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 27 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
