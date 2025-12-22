Süper Lig'de iki haftalık program açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 18 ve 19. haftaların maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun ikinci yarısı RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı şöyle:
- 18. hafta
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)
- 19. hafta
23 Ocak 2026 Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak 2026 Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak 2026 Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)
