Haber Tarihi: 17 Mart 2026 18:28 -
Güncelleme Tarihi:
17 Mart 2026 18:28
The Boys yeni sezon ne zaman, 5. sezon ne zaman yayınlanacak?
Amazon Prime Video'nun dünya çapında izlenme rekorları kıran ve süper kahraman evrenine karanlık bir bakış açısı getiren dizisi The Boys, büyük finaline hazırlanıyor. Dördüncü sezonun sarsıcı finalinin ardından milyonlarca hayran arama motorlarında aynı soruları aratıyor. Peki, The Boys yeni sezon ne zaman çıkacak? The Boys 5. sezon ne zaman yayınlanacak?
Homelander'ın giderek kontrolden çıkan gücü ve Billy Butcher'ın umutsuz direnişiyle doruk noktasına ulaşan hikaye, son sezonuyla izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor. Eric Kripke imzalı yapımın yaratıcıları ve oyuncu kadrosundan gelen son dakika açıklamaları, dizinin sıkı takipçilerini şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Peki, The Boys yeni sezon ne zaman çıkacak?
THE BOYS YENİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?Prime Video cephesinden yapılan resmi açıklamalara ve yayınlanan son fragmanlara göre, The Boys'un 5. ve final sezonu 8 Nisan 2026 Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak. Bekleyişin sona erdiği bu kritik tarihte, dizinin ilk iki bölümü aynı anda platforma yüklenecek ve efsanevi hesaplaşma resmen başlamış olacak. THE BOYS 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?Dizinin yeni sezonu, 8 Nisan 2026'daki çifte bölüm prömiyerinin ardından her hafta çarşamba günleri yeni bir bölümle ekranlara gelmeye devam edecek. Toplam 8 bölümden oluşacak olan bu nefes kesici final sezonu, 20 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak olan büyük seri finaliyle izleyicilere tamamen veda edecek.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.