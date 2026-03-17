Haber Tarihi: 17 Mart 2026 19:16 -
Güncelleme Tarihi:
17 Mart 2026 19:16
Liverpool - Galatasaray maçı ne zaman? 2026
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini kapmak isteyen temsilcimiz Galatasaray'ın, İngiliz devi Liverpool ile deplasmanda oynayacağı son 16 turu rövanş mücadelesi için geri sayım başladı. İlk maçta elde edilen muhteşem zaferin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Peki, Liverpool Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Liverpool rövanş maçı saat kaçta? İşte detaylar…
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda fırtına gibi esen sarı-kırmızılı ekip, devler liginde adını son 8 takım arasına yazdırmak için efsanevi Anfield Stadyumu'na çıkıyor. İlk maçta İstanbul'da rakibini devirerek büyük bir moral depolayan Okan Buruk'un öğrencileri, rövanş için İngiltere'ye ulaştı. Taraftarlar ise arama motorlarında heyecanla dev mücadelenin takvimini araştırıyor. Peki, Liverpool Galatasaray maçı ne zaman?
LİVERPOOL GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki dev heyecan, 18 Mart 2026 Çarşamba günü İngiltere'de sahne alacak. Devler arenasında tamamı ya devam ya tamam niteliği taşıyan bu kritik 90 dakikada, Polonya Futbol Federasyonu'ndan tecrübeli hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Futbolseverlerin nefesini kesecek mücadelede çeyrek finalist belli olacak.
GALATASARAY LİVERPOOL RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?Milyonlarca taraftarın ekran başına kilitleneceği Anfield Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) tam 23.00'te başlayacak. Bu tarihi Şampiyonlar Ligi mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbol tutkunları için maç, TRT 1 ekranlarından ve Tabii platformu üzerinden naklen yayımlanacak. GALATASARAY NASIL TUR ATLAR, İLK MAÇIN SKORU NEYDİ?10 Mart 2026'da RAMS Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray, güçlü rakibini Mario Lemina'nın golüyle 1-0 mağlup ederek büyük bir avantaj sağlamıştı. Rövanş mücadelesinde sarı-kırmızılı temsilcimize İngiltere'de alınacak her türlü galibiyet veya beraberlik, adını doğrudan çeyrek finale yazdırması için yeterli olacak. Liverpool'un tek farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek.
