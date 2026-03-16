16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
2-0
16 Mart
Brentford-Wolves
0-09'
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
0-07'
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
0-024'

Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara'dan ilk sözler

Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

calendar 16 Mart 2026 23:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı kadrosuna seçildi. Sara, Brezilya'nın Fransa ve Hırvatistan ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer alacak. Brezilyalı futbolcu TNT Sport'a açıklamalarda bulundu. 

"ÇOCUKLUK HAYALİMDEN DE ÖTE..."

Brezilyalı star, "Çocukluk hayalimden de öte, milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük bir hedefiydi. Her şey doğru zamanda gerçekleşir. Brezilya formasını giyecek olmaktan çok mutlu ve motiveyim; kendime yer edinmek ve yeni başarılara ulaşmak için çok çalışacağım." dedi.

ANCELOTTI'DEN SARA YORUMU

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Sara'nın kadroya dahil edilmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gabriel Sara, kendi liginde iyi bir performans gösterdiği için burada olmayı hak etti. Galatasaray'da çok iyi oynadığı için yakından görmek istedim. O ve diğer yeni oyuncuların ortamımıza nasıl uyum sağladıklarını ve karakterlerini öğrenmek istiyoruz."

PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 38 maça çıkan Gabriel Sara, 6 gol atarken 3 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.