MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Subay ve astsubay olabilmek için 2026 yılında uygulanan MSÜ sınavına katılım sağlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında MSÜ sonuçları açıklandı. Peki, MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte sonuç sorgulama ekranı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 MSÜ sınav takvimiyle birlikte MSÜ sonuç tarihi belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuyla birlikte 1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek.