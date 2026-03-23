Dikiz aynasına koku asmak yasak mı? 2026

Yeni trafik düzenlemeleri ve artan cezalarla birlikte sosyal medyada birçok iddia gündeme gelmeye başladı. Özellikle araç içi aksesuarlarla ilgili ortaya atılan bazı bilgiler kafa karışıklığına yol açıyor. Bunlardan biri de dikiz aynasına koku ya da benzeri eşyalar asmanın yasaklandığı ve ceza uygulanacağı yönündeki paylaşımlar oldu.

Karar'da yer alan habere göre, sosyal medyada gündem olan bu durum yeni düzenlemeye değil, yıllardır yürürlükte olan Karayolları Trafik Kanunu'nun 30/1-b maddesine dayanıyor. Bu madde; sürücünün görüşünü engelleyecek veya sürüş güvenliğini tehlikeye atacak her türlü aksesuar, cam filmi ve eşyanın araç içinde kullanımını yasaklıyor.

Yani doğrudan "araç kokusu asmak yasak" şeklinde bir kural bulunmuyor. Burada belirleyici olan, asılan eşyanın boyutu ve sürücünün görüş açısını etkileyip etkilemediği. Küçük ve dikkat dağıtmayan aksesuarlar genellikle sorun oluşturmazken, büyük ve sallanarak görüşü engelleyen objeler cezaya konu olabiliyor.

Trafik polisleri; aynaya asılan büyük süsler, peluş oyuncaklar ya da ön camda ciddi kör nokta oluşturan eşyalar tespit ettiğinde bu madde kapsamında işlem yapabiliyor. Ancak standart boyutlardaki küçük oto kokularının doğrudan cezaya neden olması oldukça nadir bir durum olarak değerlendiriliyor.

Söz konusu paylaşımlarda yer alan 2.167 TL detayı tamamen uydurma değil; idari para cezalarının 2025 yılındaki tarife karşılığıdır. Görüşü engelleyen eşya veya tehlikeli aksesuar kullanımının (Madde 30/1-b) 2025 yılındaki cezası tam olarak bu rakamdı.

2026 yılı itibarıyla yapılan güncellemeyle birlikte bu rakam 2.719 TL'ye yükseldi.