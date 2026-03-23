Bodrum'un play-off potasında yeri sağlam

Son olarak İstanbulspor maçından 3 puanla dönen Bodrum FK, büyük ölçüde play-off biletini kaptı.

calendar 23 Mart 2026 14:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig'de geçen yıl tek sezonluk mücadele sonrası küme düşen Bodrum FK bu sezon yönetim ve kadro değişiklikleri, teknik direktörünün bahis soruşturmasında ceza almasına rağmen emin adımlarlaTFF 1. Lig Play-Off'a yürüyor. Ligde üst üste 3'ünüc galibiyetini İstanbulspor'u deplasmanda yıldız golcüsü Seferi'nin tek golüyle 1-0 yenerek alan Bodrum FK puanını 57 yaparak 4. sıradaki yerini korudu.

Puan tablosunda sekizinci sıradaki Keçiörengücü'ne 10 puan fark atan yeşil-beyazlı ekip normal sezonun bitimine 6 maç kala Play-Off biletini büyük oranda cebine koydu.

Play-Off'a saha avantajıyla girmek için de puan farkını açan Bodrum ekibi kalan maçlarını Ümraniyespor, Çorum FK (D), Bandırmaspor, Erzurumspor, Amed Sportif Faaliyetler (D) ve Sarıyerspor'la oynayacak. Bodrum FK'da başkanlık bu sezon iki kez el değiştirirken takımı TFF 2'nci Lig'den Süper Lig'e kadar taşıyan Öztürk Ailesi hisselerini devretmişti. Teknik direktör Burhan Eşer ocak ayı sonunda 6 ay ceza alıp sezonu kapatırken, takımın önemli oyuncuları da ayrılmıştı.

AJETI VE ALİ MİLLİ TAKIMLARDA

Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu ve Arlind Ajeti sezona verilen arada milli takımlara davet edildi. Yeşil-beyazlı kulüp, "Futbolcularımız Ali Habeşoğlu ve Arlind Ajeti, milli takımlarının aday kadrolarına davet edildi. Ali Habeşoğlu, Ümit Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının; Arlind Ajeti ise Arnavutluk Milli Takımı'nın Polonya ile oynayacağı FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı final müsabakasının aday kadrosunda yer aldı. Oyuncularımıza başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
