Beşiktaş'ta Taylan Bulut kulübeye dahi giremiyor

Beşiktaş'ın sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Taylan Bulut, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözünden düşünce, kulübeye bile hasret kaldı.
Almanya'da forma giydiği son sezonunda 32 maçta 9 gol, 7 asistlik katkı veren Taylan, Türkiye'de tutunamadı.
Gökhan Sazdağı'nın da sezon başında takıma katılmasıyla rekabet içerisine giren gurbetçi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ara transferde Murillo'yu tercih etmesi nedeniyle maç kadrolarında bile yer bulamadı.
YALNIZCA 6 MAÇ
Bu sezon ligde üç, toplamda ise 6 resmi karşılaşmada şans bulan ve Almanya'nın alt yaş kategorilerinde milli olan Taylan Bulut'un adaptasyon süreci beklendi. Ancak bu bekleyiş sonuç vermedi.
