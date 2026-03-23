22 Mart
Vanspor FK-Sarıyer
0-0
22 Mart
Como-Pisa
5-0
22 Mart
FC Groningen-Alkmaar
3-0
22 Mart
FC Utrecht-Go Ahead Eagles
2-0
22 Mart
Feyenoord-Ajax
1-1
22 Mart
NEC Nijmegen-SC Heerenveen
2-2
22 Mart
Nantes-Strasbourg
2-3
22 Mart
Rennes-Metz
0-0
22 Mart
Paris FC-Le Havre
3-2
22 Mart
Marsilya-Lille
1-2
22 Mart
Lyon-AS Monaco
1-2
22 Mart
Fiorentina-Inter
1-1
22 Mart
Roma-Lecce
1-0
22 Mart
Bologna-Lazio
0-2
22 Mart
Atalanta-Verona
1-0
22 Mart
Arsenal-M.City
0-2
22 Mart
Hatayspor-Amed Sportif
0-3
22 Mart
Real Madrid-Atletico Madrid
3-2
22 Mart
Athletic Bilbao-Real Betis
2-1
22 Mart
Celta Vigo-Alaves
3-4
22 Mart
Barcelona-Rayo Vallecano
1-0
22 Mart
Tottenham-N. Forest
0-3
22 Mart
Aston Villa-West Ham United
2-0
22 Mart
Newcastle-Sunderland
1-2
21 Mart
M.City-C.Palace
0-0
22 Mart
Augsburg-VfB Stuttgart
2-5
22 Mart
St. Pauli-Freiburg
1-2
22 Mart
Mainz 05-E. Frankfurt
2-1
22 Mart
Esenler Erokspor-Erzurumspor
0-2
22 Mart
İstanbulspor-Bodrum FK
0-1
22 Mart
Iğdır FK-Arca Çorum FK
0-2
22 Mart
Telstar-PSV Eindhoven
3-1

Porto kabus gördü, 11 dakikada geri döndü!

Porto, Braga deplasmanında geriye düşmesine karşın 69 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle kazandı.

23 Mart 2026 01:27
Haber: Sporx.com
Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Braga ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten derbide Braga, 54. dakikada Rodrigo Zalazar'ın penaltı golüyle öne geçti.

Porto, 69. dakikada William Gomes'in golüyle skoru eşitledi. Seko Fofana, 80. dakikada Porto'ya galibiyeti getirdi.

DENİZ GÜL İLK 11'DE BAŞLADI, DEMİR EGE YEDEK BEKLEDİ

Porto forması giyen milli golcümüz Deniz Gül, maça ilk 11'de başladı ve 56. dakikada yerini Terem Moffi'ye bıraktı.

Braga forması giyen milli orta saha oyuncumuz Demir Ege ise mücadelede yedek bekledi.

PORTO, PUAN FARKINI KORUDU

Porto, puanını 70 yaptı; bitime 7 hafta kala takipçisi Sporting ile puan farkını 7 olarak tuttu.

3 hafta sonra yenilen Braga ise 46 puanda kaldı.

Porto, milli aradan sonra Famalicao ile karşılaşacak. Braga ise Moreirense deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
