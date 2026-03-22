Erzurumspor, Süper Lig yürüyüşüne devam ediyor

Trendyol 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Esenler Erokspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Esenler Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Erzurumspor 2-0 kazanmayı bildi.
Erzurumspor'u galibiyeti getiren golleri; 57. dakikada Benhur Keser ve 90+7. dakikada Cheikne Sylla'dan geldi.
Ligde son 15 maçının 14'ünü kazanan Erzurumspor puanını 69'a yükselterek liderlik koltuğunu bırakmadı.
Esenler Erokspor ise 63 puanda 3. sırada kaldı.
GELECEK MAÇLARI
Esenler Erokspor gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Erzurumspor ise sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Alper Akarsu, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Dk. 76 Ömer Faruk Beyaz), Kanga, Amilton, Recep Niyaz (Dk. 65 Catakovic), Mor Faye, Kayode (Dk. 76 Jack)
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur Keser (Dk. 74 Mustafa Fettahoğlu), Crociata (Dk. 90+1 Hüsamettin Yener), Sefa Akgün (Dk. 74 Adem Eren Kabak), Rodriguez (Dk. 82 Sylla), Eren Tozlu (Dk. 82 Mustafa Yumlu)
Goller: Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 90+7 Sylla (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 9 Balye, Dk. 32 Rodriguez (Erzurumspor FK), Dk. 16 Hayrullah Bilazer, Dk. 62 Mor Faye (Esenler Erokspor)
Erzurumspor, koşar adım Süper Lig'e!
✅ 2-0 Erokspor
✅ 3-0 Hatayspor
❌ 1-3 Ümraniyespor
✅ 8-1 Manisa FK
✅ 3-0 Van Spor
✅ 4-0 Serik Spor
✅ 2-1 Keçiörengücü
✅ 7-0 Adana Demirspor
✅ 1-0 Sakaryaspor
✅ 4-0 Sarıyer
✅ 2-1 Pendkspor
✅ 2-0 Amedspor
✅ 2-0 Sivasspor
✅ 1-0… pic.twitter.com/MfzTauH5YE
— Sporx (@sporx) March 22, 2026