İslam dininde bayram günleri, Allah'ı zikretmenin, şükretmenin ve birlik beraberliğin en yüksek seviyede yaşandığı müstesna zaman dilimleridir. Özellikle Kurban Bayramı günlerinde dillerden düşmeyen ve farz namazların ardından hep bir ağızdan okunan teşrik tekbirlerinin, Ramazan Bayramı'ndaki hükmü vatandaşlar tarafından sıkça karıştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini kaynaklarına ve İslam fıkhına göre, farz namazların ardından okunan "teşrik tekbirleri" yalnızca Kurban Bayramı'na has bir ibadettir. Dolayısıyla Ramazan Bayramı günlerinde kılınan farz namazların selamından sonra teşrik tekbiri getirme zorunluluğu (vacip) bulunmamaktadır. Cemaatle veya tek başına kılınan vakit namazlarının ardından normal tesbihatlar yapılmaya devam edilir. Peki, Ramazan Bayramı'nda hiç mi tekbir getirilmez, bayram namazı tekbirleri nasıl okunur?

Farz namazların ardından okunan teşrik tekbirleri vacip olmasa da, Ramazan Bayramı'nda Allah'ı yüceltmek ve tekbir getirmek büyük bir sünnettir. Evden çıkıp bayram namazı kılınacak camiye gidene kadar, yolda sessizce (veya içinden) tekbir getirmek Hz. Muhammed'in (s.a.s.) güzel sünnetlerinden biridir. Ayrıca Ramazan Bayramı namazı kılınırken, namazın rükünlerinden olan ve imamla birlikte alınan ilave "zait tekbirler" aynen uygulanır. Yani bayram namazının kendi içindeki tekbirler mevcuttur ve cemaatle birlikte getirilir. Peki, teşrik tekbirinin asıl okunduğu Kurban Bayramı'nda bu uygulama ne zaman başlar ve biter?

Ramazan Bayramı ile sıkça karıştırılan teşrik tekbirlerinin asıl vakti, Zilhicce ayında idrak edilen Kurban Bayramı günleridir. Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere toplam 23 vakit farz namazının ardından teşrik tekbiri getirmek kadın-erkek, cemaat-yalnız kılan her Müslümana vaciptir. Ramazan Bayramı'nda ise namaz ardı böyle bir yasal dini zorunluluk ve uygulama bulunmaz.