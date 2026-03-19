19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Galatasaray'dan Noa Lang için UEFA'ya tazminat davası

19 Mart 2026 11:21 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 11:25
Galatasaray, oyuncusu Noa Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası UEFA'ya tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT Spor'a yaptığı açıklamada sürecin resmen başlatıldığını duyurdu. Yazgan, maç sonrası UEFA temsilcilerine şikayetlerini ilettiklerini belirterek, "Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Noa Lang, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Mücadele sırasında reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan futbolcunun sağ el başparmağında ciddi bir kesik oluştuğu açıklandı.

AMELİYAT OLACAK

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Lang'ın tedavisi kapsamında İngiltere'de, Liverpool kulübü sağlık ekibinin de katılımıyla bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
