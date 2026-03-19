Galatasaray'dan Noa Lang için UEFA'ya tazminat davası

Galatasaray, oyuncusu Noa Lang'ın yaşadığı ciddi sakatlık sonrası UEFA'ya tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı kulübün Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT Spor'a yaptığı açıklamada sürecin resmen başlatıldığını duyurdu. Yazgan, maç sonrası UEFA temsilcilerine şikayetlerini ilettiklerini belirterek, "Maç sonrasında UEFA temsilcileri konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek. Hukukçular ile görüşüyoruz. UEFA'ya tazminat davası açacağız. Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan Noa Lang, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Mücadele sırasında reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan futbolcunun sağ el başparmağında ciddi bir kesik oluştuğu açıklandı.
AMELİYAT OLACAK
Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Lang'ın tedavisi kapsamında İngiltere'de, Liverpool kulübü sağlık ekibinin de katılımıyla bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.
