Beşiktaş'tan Nicolas Jackson hamlesi!

Beşiktaş'ın, bonservisi Chelsea'de bulunan ve son olarak Bayern Münih'te kiralık forma giyen 24 yaşındaki Nicolas Jackson'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

calendar 31 Mayıs 2026 00:08 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 00:49
Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği sürecinde kulüpte hareketli saatler yaşanıyor.

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör belirleme çalışmalarına odaklanan yönetim, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için transfer komitesini aktif tutuyor.

TransferFeed'de yer alan habere göre, siyah-beyazlıların hücum hattını güçlendirmek için Chelsea'nin 24 yaşındaki golcüsü Nicolas Jackson'ı listesine aldığı belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

Bonservisi Chelsea'de bulunan ve kulübüyle 2033 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi olan Senegalli forvet için Beşiktaş'ın "kiralama" formülünü masaya yatırdığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren ancak Alman devinde beklentilerin altında kalan Jackson'ın, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği düşünülüyor.

XABI ALONSO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Genç oyuncunun geleceği, Chelsea'deki teknik heyet değişimine de bağlı durumda. Chelsea'nin başına geçen Xabi Alonso'nun, kadro yapılanmasıyla ilgili vereceği nihai kararı bekleyen Jackson'ın, Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor. Yönetim ise transferi netleştirmek adına İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

BU SEZON JACKSON

2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla inişli çıkışlı bir grafik çizen Nicolas Jackson, sezon boyunca 34 resmi müsabakada süre buldu.

Toplamda 1320 dakika sahada kalan 24 yaşındaki oyuncu, bu süre zarfında rakip fileleri 11 kez havalandırırken, 4 de asist yaparak skora doğrudan 15 kez katkı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
