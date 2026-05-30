Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken Aykut Kocaman sözleri

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman için gelen eleştiriye yanıt verdi ve deneyimli teknik adamın Fenerbahçe tarihindeki yerini hatırlattı.

calendar 30 Mayıs 2026 14:44
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, taraftar derneklerineyaptığı bir ziyarette Aykut Kocaman için dikkay çeken ifadeler kullandı.

Teknik direktör listesinde Aykut Kocaman'ın olduğu iddiası üzerine bir taraftar söz aldı ve Aziz Yıldırım'dan, böyle bir seçim yapmamasını talep etti.

Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'a yönelik eleştiri üzerine taraftarla dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN TARAFTARLA O KONUŞMASI...

Taraftar: "Aykut Kocaman heykeli dikilen adamı bitirdi ama.."

Aziz Yıldırım: "O göndermedi, ben gönderdim. Siz 50 bin kişi Alex'i yuhalamadınız mı? Niye ona kabahat buluyorsunuz? Biz o gün tamam deseydik adam gitmişti, sebebi kim sensin.."

Taraftar: "Aykut Kocaman son maçlarda iyi değildi"

Aziz Yıldırım: "Bırak son maçları. 2011'de Fenerbahçe'nin hocası kimdi? 3 puan geride değil miydi? 2. devre 18 maçın 17'sini kazanan hoca kimdi? O gelsin diye konuşmuyorum, değerleri yok sayıyorsunuz.."

Taraftar: "Aykut Kocaman..."

Aziz Yıldırım: "Sen niye şikayet ediyorsun?"

Taraftar: "Aykut Kocaman tek forvetle bile korkak oynatıyor. Lütfen forvetten korkmayacak bir hocayla çalışın."

Aziz Yıldırım: "Aykut ve Oğuz attıkları golle FB'yi şampiyon yaptı. Bugün tezahürat yapıyorsun, "Aykut bilmem ne yaptı" diye. Her şeyi unutuyorsunuz!"

