Haber Tarihi: 30 Mayıs 2026 14:37 - Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 14:37

Otoyollar ve köprüler ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'nın o büyük coşkusunun ve 9 günlük devasa tatil maratonunun artık sonuna yaklaşırken, tatil beldelerinden veya memleketlerinden dönüş yoluna geçen milyonların aklındaki o kritik soru gündemin tam zirvesine oturdu! Direksiyon başına geçip rotasını çizen sürücüler, artan trafik yoğunluğuyla birlikte arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "Otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? Hangi köprüler bedava, paralı yollar hangileri? Osmangazi ve 3. Köprü bayramda ücretli mi?" sorguları ulaşım sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte HGS/OGS bakiyenizi korumanız ve gişelerde o devasa şoku yaşamamanız için bilmeniz gereken sarsılmaz gerçekler!

Kontak anahtarını çevirip yola koyulan sürücüler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok kullanılan modern otoyollar ve boğaz köprüleri tatil dönüşünde bedava mı?
TÜM OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ? (O DEVASE YANILGI)
Kısa, net ve rota planlarınızı anında değiştirmenize neden olabilecek o sarsıcı resmi gerçek: Hayır, Türkiye'deki tüm otoyollar ve köprüler bayramda ücretsiz DEĞİLDİR! Cüzdanınızı korumak için hangi yolun devlete, hangi yolun özel sektöre ait olduğunu bilmeniz hayati önem taşıyor.

Milyonlarca vatandaşı gişelerde hüsrana uğratan o "bayramda yollar bedava" algısı, maalesef sadece Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait yolları kapsıyor. Devlet tarafından değil, özel şirket konsorsiyumları tarafından "Yap-İşlet-Devret" (YİD) modeliyle işletilen o mega projeler, dini bayramlardaki ücretsiz geçiş haklarından tamamen muaftır.

GİŞEDE ŞOK YAŞAMAYIN! (KESİNLİKLE PARALI OLAN YOLLAR)
"Nasıl olsa bayram, bedavadır" diyerek gişelerden hızla geçerken bakiyenizi saniyeler içinde eritebilecek, Kurban Bayramı boyunca TAM TARİFE ÜCRETLİ olan o devasa mega projeler şunlardır:

Avrasya Tüneli

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) ve Kuzey Marmara Otoyolu

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul - İzmir Otoyolu güzergahı

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu


Ankara - Niğde Otoyolu

Bu yolları tercih edecekseniz, dönüş yoluna çıkmadan önce HGS veya OGS bakiyenizi mutlaka kontrol etmeniz, olası katlamalı cezaları önlemek adına kesinlikle şarttır!

PEKİ HANGİ YOLLAR BEDAVA? (CÜZDAN RAHATLATAN LİSTE)
İşin yüzünüzü güldürecek ve seyahat bütçenizi koruyacak kısmı ise devlete ait yollarda başlıyor! Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram tatili süresince şu köprü ve otoyollardan 0 TL ödeyerek, tamamen ücretsiz geçebilirsiniz:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü (1. Köprü)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (2. Köprü)

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne arası KGM güzergahı)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca Gişeleri - Ankara arası)

Çukurova Otoyolları (Adana, Mersin, Şanlıurfa, Hatay güzergahları)

İzmir Çeşme ve İzmir Aydın Otoyolları

Kritik Uyarı: Ücretsiz geçiş hakkı, Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak sona ereceği Pazartesi sabahı (1 Haziran) saat 07.00 itibarıyla tamamen bitecektir. Bu saatten sonra devlete ait köprü ve otoyollar da yeniden ücretli tarifeye dönecektir.

