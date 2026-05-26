Eczaneler Arefe günü açık mı? Bugün eczaneler açık mı, tatil mi, kapalı mı?

Elinde reçetesiyle eczane yolunu tutmayı planlayan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen eczane kepenkleri bugün tam gün açık kalacak mı?

Kısa, net ve bugünkü planlarınızı anında değiştirmenize neden olacak o resmi gerçek: Evet, bugün (26 Mayıs 2026 Salı) Arefe günü eczaneler AÇIKTIR; ancak sadece YARIM GÜN (öğlene kadar) hizmet vereceklerdir!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu'na göre dini bayramların arefe günleri, öğleden sonra (saat 13.00 itibarıyla) yasal olarak resmi tatil kapsamına girer. Eczaneler de doğrudan bu resmi tatil kanununa tabidir.

Sabah Mesaisi (Şu An): Sabah saatleri itibarıyla mahallenizdeki tüm standart eczaneler kepenklerini açtı ve normal hizmet vermeye devam ediyor.

Kapanış Saati İçin Geri Sayım: İşlemlerinizi halletmek için saat 12.30 - 13.00 sularına kadar vaktiniz var. Öğlen 13.00'te o devasa resmi tatil zili çalacak ve tüm standart eczaneler kepenk indirecektir! İlacınızı almak için elinizi çabuk tutmanız hayati önem taşıyor.

İşin asıl hayat kurtaran ve ilaca acil ihtiyacı olanları ilgilendiren kısmı ise bugün saat 13.00'ten sonra başlıyor! Standart eczaneler kapandıktan sonra sağlık hizmetinin aksamaması için Nöbetçi Eczane sistemi anında devreye girecektir.

Bugün öğleden sonra ve gece boyunca sadece bulunduğunuz il veya ilçedeki nöbetçi eczanelerden ilaç temin edebilirsiniz.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi e-Devlet Nöbetçi Eczane Sorgulama ekranından, Sağlık Bakanlığı'nın mobil uygulamalarından veya ilinizdeki Eczacı Odası'nın resmi internet sitesinden anlık olarak bulabilirsiniz. Nöbetçi olmayan eczanelerin camlarında da en yakın nöbetçi eczanenin adresi ve krokisi asılı olacaktır.

Bugün öğleden sonra başlayan bu resmi tatil, Kurban Bayramı boyunca da aralıksız devam edecek! Bayramın 1., 2., 3. ve 4. günleri (27-28-29-30 Mayıs) standart eczanelerin tamamı KAPALI olacaktır. Bu 4 günlük devasa tatil süresince vatandaşlar ilaçlarını sadece nöbetçi eczaneler üzerinden alabilecektir. Tüm eczanelerin normal mesaiye dönüşü ise tatil bitiminde, yani 1 Haziran 2026 Pazartesi sabahı gerçekleşecektir.