Milot Rashica'ya teklif yağıyor!

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica'ya İtalya ve Fransa'dan teklifler olduğu öne sürüldü.

calendar 26 Mayıs 2026 11:20
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Milot Rashica için transfer iddiası gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre, Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden Kosovalı futbolcuya Fransa ve İtalya'dan kulüplerin ilgi gösterdiği öne sürüldü. 

Yeni sezon planlamasında takımda kalıp kalmayacağı yeni teknik direktörün vereceği karara bağlı olan Rashica'nın durumunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı forma ile 33 maça çıkan Rashica, 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
