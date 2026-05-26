Milot Rashica'ya teklif yağıyor!

Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Milot Rashica için transfer iddiası gündeme geldi.



Takvim'in haberine göre, Siyah-beyazlılarla sözleşmesi devam eden Kosovalı futbolcuya Fransa ve İtalya'dan kulüplerin ilgi gösterdiği öne sürüldü.



Yeni sezon planlamasında takımda kalıp kalmayacağı yeni teknik direktörün vereceği karara bağlı olan Rashica'nın durumunun kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon siyah beyazlı forma ile 33 maça çıkan Rashica, 2 gol 6 asistlik performans sergiledi.



