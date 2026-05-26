Okan Buruk'tan Vedat Muriqi için özel talep

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mallorca'da forma giyen eski öğrencisi Vedat Muriqi'nin transferini istiyor.

calendar 26 Mayıs 2026 11:24
Haber: Sabah
Forvette Victor Osimhen'e önemli bir alternatif üretmek isteyen Galatasaray, tecrübeli bir golcü transferi yapmak istiyor.

Sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, sarı-kırmızılılar geçen sezon forvette yaşanan sorunların tekrarlanmasını istemiyor.

GOLCÜ ARAYIŞLARI

Bu nedenle Osimhen'in forma giymediği dönemde takımı sırtlayacak ve yokluğunu minimum düzeyde hissettirecek bir golcü arayışı başladı.

OKAN BURUK'TAN TALEP

Okan Buruk, daha önce 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor'da teknik direktörlüğünü yaptığı Vedat Muriqi'yi yönetimden istedi.

La Liga gibi büyük bir ligde küme düşen Mallorca'da sezonu 23 golle rekor kırarak tamamlayan Kosovalı oyuncunun Galatasaray için biçilmiş kaftan olduğunu belirten Buruk, eski öğrencisini istedi.

TEMASLAR BAŞLADI

Bunun üzerine Galatasaray Yönetimi de 32 yaşındaki golcü oyuncu için hemen Mallorca ile temaslara başladı.

GALATASARAY'IN PLANI

Sarı kırmızılılar küme düştüğü için İspanyol kulübünden ayrılmak isteyen Muriqi'yi makul bir bonservis bedeliyle getirmek istiyor.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Fenerbahçe de eski futbolcusu ile yakından ilgileniyor ve takıma geri kazandırmak istiyor.

