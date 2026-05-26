Bankalar Arefe günü açık mı? Bugün bankalar açık mı, tatil mi, kapalı mı?

Cüzdanını alıp banka şubesinin yolunu tutmayı planlayanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen şube kepenkleri bugün tam gün açık kalacak mı?

Kısa, net ve bugünkü planlarınızı anında değiştirmenize neden olacak o resmi gerçek: Evet, bugün (26 Mayıs 2026 Salı) Arefe günü bankalar AÇIKTIR; ancak sadece YARIM GÜN (öğlene kadar) hizmet vereceklerdir!

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunu son derece açıktır. Dini bayramların Arefe günleri, öğleden sonra (saat 13.00 itibarıyla) yasal olarak resmi tatil kapsamına girer. Bankacılık sektörü de doğrudan bu kanuna tabidir.

Sabah Mesaisi (Şu An): Sabah 09.00 itibarıyla Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi ve diğer tüm özel/kamu bankaları kepenklerini açtı ve müşteri kabulüne devam ediyor.

Kapanış Saati: İşlemlerinizi şubeden halletmek için saat 12.30 - 13.00 sularına kadar vaktiniz var. Öğlen 13.00'te o devasa resmi tatil zili çalacak ve tüm bankalar kepenk indirecektir!

İşin asıl fırtına koparan ve milyonlarca liralık ticareti kilitleyecek olan kısmı bugün saat 13.00'ten sonra başlıyor! Yarım gün mesaisi bittiğinde finansal sistem tatile gireceği için şu sarsıcı tabloyla karşılaşacaksınız:

EFT İşlemleri: Saat 13.00'e kadar farklı bankalara yapılan para transferleri (EFT) anında hesaba geçer. Ancak 13.00'ten sonra yapacağınız standart EFT işlemleri havuzda beklemeye alınır ve para ancak bayram sonrasındaki ilk iş günü karşı tarafa ulaşır!

FAST Sistemi Hayat Kurtaracak: Eğer öğleden sonra acil para göndermeniz gerekirse, 7/24 kesintisiz çalışan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemini kullanarak belirlenen limitler dahilinde işlemlerinizi anında gerçekleştirebilirsiniz. Havale (aynı banka içi transfer) işlemleri de mobil bankacılık üzerinden bayram boyunca kesintisiz devam edecektir.

Bugün öğlen saat 13.00'te başlayacak olan o devasa bankacılık tatili, Kurban Bayramı boyunca aralıksız devam edecek! Bayramın 1., 2., 3. ve 4. günleri (27-28-29-30 Mayıs) Türkiye genelindeki tüm banka şubeleri tamamen kapalı olacaktır. Fiziksel şubelerin kapılarını yeniden açması ve finansal sistemin normal mesai düzenine dönmesi ise tatil bitiminde, yani 1 Haziran 2026 Pazartesi sabahı saat 09.00'da gerçekleşecektir.