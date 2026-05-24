24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-088'
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Fenerbahçe'ye Salah'tan tarihi cevap!

Senad Ok, Sporx YouTube kanalında Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

24 Mayıs 2026 16:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, birçok teknik adam ile temaslarını sürdürürken, transfer için de önemli isimlerle görüşmeler sürüyor.

HEYECANLANDIRAN SALAH GELİŞMESİ

Senad Ok, Sporx YouTube kanalında Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Senad Ok yaptığı açıklamada "Muhammed Salah ile Ertan Torunoğulları görüştü! Suudi Arabistan'dan da teklif aldı Salah! Ancak Salah'ın önceliği Türkiye! Türkiye'ye sıcak bakıyor ve 20 milyon euro yıllık maaş istiyor!" dedi.

"VEDAT MURIQI HER ZAMAN SICAK AMA..."

Küme düşen Mallorca'dan Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ihtimali ile gili konuşan Senad Ok "Vedat Muriqi'yi İspanya'da önemli kulüpler istiyor! Fenerbahçe'ye gelmeye her zaman sıcak ama Vedat'ın dünyanın en büyük kulüplerine gitme hayali, vardı. O en büyük kulüplere yakın kulüpler onunla ilgileniyor. Bu ihtimalden bahsedebiliriz! Kendisi için bunu fırsta görürse, İspanya'da kalma ihtimali var!" ifadelerini kullandı.

SÖRLOTH VE GUIRASSY'DE DURUM!

Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve transferi gerçekleşmeyen Aleksander Sörloth'un yeniden gündemde olduğunu aktaran Senad Ok "Aleksander Sörloth'un Aziz Yıldırım'ın gündeminde olduğunu biliyorum! Serhou Guirassy, Aziz Yıldırım'ın listesindeki bir başka golcü! Bu isimle mevcut yönetimden Ertan Torunoğulları zaten görüştü!" dedi. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
