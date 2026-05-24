Fenerbahçe'ye Salah'tan tarihi cevap!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, birçok teknik adam ile temaslarını sürdürürken, transfer için de önemli isimlerle görüşmeler sürüyor.



HEYECANLANDIRAN SALAH GELİŞMESİ



Senad Ok, Sporx YouTube kanalında Liverpool'dan ayrılan Muhammed Salah ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Senad Ok yaptığı açıklamada "Muhammed Salah ile Ertan Torunoğulları görüştü! Suudi Arabistan'dan da teklif aldı Salah! Ancak Salah'ın önceliği Türkiye! Türkiye'ye sıcak bakıyor ve 20 milyon euro yıllık maaş istiyor!" dedi.



"VEDAT MURIQI HER ZAMAN SICAK AMA..."



Küme düşen Mallorca'dan Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe ihtimali ile gili konuşan Senad Ok "Vedat Muriqi'yi İspanya'da önemli kulüpler istiyor! Fenerbahçe'ye gelmeye her zaman sıcak ama Vedat'ın dünyanın en büyük kulüplerine gitme hayali, vardı. O en büyük kulüplere yakın kulüpler onunla ilgileniyor. Bu ihtimalden bahsedebiliriz! Kendisi için bunu fırsta görürse, İspanya'da kalma ihtimali var!" ifadelerini kullandı.



SÖRLOTH VE GUIRASSY'DE DURUM!



Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve transferi gerçekleşmeyen Aleksander Sörloth'un yeniden gündemde olduğunu aktaran Senad Ok "Aleksander Sörloth'un Aziz Yıldırım'ın gündeminde olduğunu biliyorum! Serhou Guirassy, Aziz Yıldırım'ın listesindeki bir başka golcü! Bu isimle mevcut yönetimden Ertan Torunoğulları zaten görüştü!" dedi.







