Acun Ilıcalı kutlamalarda taraftara müjdeyi verdi

İngiltere Championship play-off finalinde Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough'yu 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükselen Hull City'de büyük sevinç yaşanıyor. Tarihi başarının ardından takım, şehirde taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk kutlamalarına başladı.



Kutlamalara takım otobüsünde katılan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Sky Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sezon boyunca takımlarına yönelik yapılan değerlendirmelere değinen Ilıcalı, eleştirilere yanıt verdi.



"BİZİ ZAYIF GÖRÜYORLARDI"



Acun Ilıcalı, "Bizi en zayıf takım olarak görüyorlardı. Gerçekte ise en güçlü takım bizdik." ifadelerini kullandı.



"TABİ Kİ PARA HARCAYACAĞIZ"



Premier Lig öncesinde transfer planlamalarıyla ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, kadroya yatırım yapacaklarının sinyalini verdi.



Ilıcalı, "Tabi ki para harcayacağız. Biz şansımız olduğunu düşünüyoruz. Bu çocuklar bizim kahramanımız." sözlerini kullandı.





Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmeleri halinde takımı Las Vegas'a götürmeye söz verdiğini söyledi. Hull City takımı kutlamalarına Las Vegas'ta devam edecek.



