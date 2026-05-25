Acun Ilıcalı kutlamalarda taraftara müjdeyi verdi

Hull City takımı, taraftarıyla birlikte Premier Lig'e yükselmeyi kutluyor. Başkan Acun Ilıcalı, yaz transfer döneminde para harcayacaklarını ve transferler yapacaklarını duyurdu.

25 Mayıs 2026 18:46
İngiltere Championship play-off finalinde Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough'yu 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükselen Hull City'de büyük sevinç yaşanıyor. Tarihi başarının ardından takım, şehirde taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk kutlamalarına başladı.

Kutlamalara takım otobüsünde katılan Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Sky Sports'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sezon boyunca takımlarına yönelik yapılan değerlendirmelere değinen Ilıcalı, eleştirilere yanıt verdi.

"BİZİ ZAYIF GÖRÜYORLARDI"

Acun Ilıcalı, "Bizi en zayıf takım olarak görüyorlardı. Gerçekte ise en güçlü takım bizdik." ifadelerini kullandı.

"TABİ Kİ PARA HARCAYACAĞIZ"

Premier Lig öncesinde transfer planlamalarıyla ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, kadroya yatırım yapacaklarının sinyalini verdi.

Ilıcalı, "Tabi ki para harcayacağız. Biz şansımız olduğunu düşünüyoruz. Bu çocuklar bizim kahramanımız." sözlerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmeleri halinde takımı Las Vegas'a götürmeye söz verdiğini söyledi. Hull City takımı kutlamalarına Las Vegas'ta devam edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
