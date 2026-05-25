25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Jorge Jesus'tan büyük sürpriz! Anlaşma sağlandı

Al Nassr'dan ayrılacağını açıklayan Jorge Jesus, kulüp ile yeniden anlaşmaya vardı.️ Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da Portekizli teknik adam, Suudi kulübü ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

calendar 25 Mayıs 2026 10:28
Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan teknik direktör Jorge Jesus ile sürpriz bir gelişme yaşandı...

7 yıl aradan sonra Al Nassr'a Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğu getiren teknik direktör Jorge Jesus'un sözleşmesi sona ermişti. Al Nassr'da kalmayacağının sinyallerini kendisi de veren Portekizli teknik adam için adeta mucize bir gelişme yaşandı.

1 YILLIK ANLAŞMA

Suudi gazeteci Bukairy'nin son dakika geçtiği habere göre, Al Nassr, Jorge Jesus'la 1 yıllık anlaşmaya vardı.

CRISTIANO RONALDO ETKİSİ

Takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Portekizli teknik adamla sözleşme yenilenmesi gerektiğini yönetime bildirmesi sonrası adımların atıldığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Jorge Jesus'un adı son günlerde Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Deneyimli çalıştırıcı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe'ydi. Belki de Fenerbahçe'de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye'den başka bir takım da bana teklif yaptı. Türkiye'de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın." 


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
