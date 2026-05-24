1. Lig'in play-off finalinde Çorum FK ile Esenler Erokspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.



Karşılaşmada Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Gürler ve 53. dakikada Mame Thiam attı.



Esenler Erokspor, 90+3'te Kanga'nın kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.



Esenler Erokspor karşısında play-off finalini 2-0 kazanan Çorum FK, Süper Lig'e yükseldi. Çorum FK, tarihinde ilk kez gelecek yıl Süper Lig'de mücadele edecek.



Çorum FK, Erzurumspor ve Amedspor'un ardından 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen 3. ekip oldu.



3 RAKİBİNİ GEÇTİ!



Sezona teknik direktör Tahsin Tam ile başladıktan sonra sırasıyla Çağdaş Çavuş, Hüseyin Eroğlu ve Uğur Uçar'ın görev yaptığı Çorum FK, lig etabını 4. tamamladı.



Çorum FK, play-off'ta Ankara Keçiörengücü ve Bodrum FK'yi saf dışı bıraktı. Çorum FK, play-off finalinde de Esenler Erokspor'u geçerek Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.



MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR



15'inci dakikada Fredy'nin ceza alanının sağ tarafından ortasında Mame Thiam'ın vuruşunu kaleci çıkardı.



18'inci dakikada Kayode'nin yerden ortasında Faye'nin şutunda savunma araya girdi.



34'üncü dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Fredy'nin şutunu kaleci kornere çeldi.



37'nci dakikada ceza alanı sol tarafından Oğuz Gürbulak'ın içeriye ortasında topa yükselen Serdar Gürler'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-1



53'üncü dakikada Pedrinho'nun ceza alanı sağ tarafından kullandığı korner atışında topa yükselen Thiam'ın kafa vuruşu filelere gitti: 0-2



84'üncü dakikada orta alandan Catakovic'in uzun ortasında topla buluşan Berat'ın şutunu kaleci kornere çeldi.



Karşılaşma Çorum FK'nın 0-2 üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu.



STAT: Medaş Konya Büyükşehir



HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Candaş Elbil



ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç, Mikail Okyar(Dk.75 Berat Luş), Tugay Kacar(Dk.58 Kaku), Amilton(Dk.58 Ömer Faruk Beyaz), Recep Niyaz(Dk.81 Alper Karaman), Faye, Kayode(Dk.58 Catakovic)



ARCA ÇORUM FK: İbrahim Sehic, Üzeyir Ergün, Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş, Pedrinho, Serdar Gürler(Dk.75 Yusuf Erdoğan), Fredy(Dk.75 Ferhat Yazgan), Oğuz Gürbulak, (Dk.58 Ahmet Ildız), Burak Çoban(Dk.85 Cemali Sertel), Mame Thiam(Dk.75 Samudio)



GOLLER: Dk.37 Serdar Gürler, Dk.53 Thiam (Çorum FK)



SARI KARTLAR: Burak Çoban, İbrahim Sehic (Çorum FK), Recep Niyaz (Esenler Erokspor)



KIRMIZI KART: Dk.90+3 Kanga (Esenler Erokspor)









