24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-2
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-0
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
3-0
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
5-1
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
5-0
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
0-2
24 Mayıs
Torino-Juventus
2-290'
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
1-2
24 Mayıs
Lecce-Genoa
1-0
24 Mayıs
Cremonese-Como
1-4
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-3
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
5-1
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
3-0
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-0
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-1
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-1
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-2
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-1
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
2-0
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
1-2
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-1
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
Roma, Devler Ligi biletini kaptı!

Roma, Hellas Verona deplasmanında 2-0 kazandı ve ligi 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini aldı.

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Hellas Verona ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 2-0'lık skorla kazandı.

56. dakikada penaltıyı kaçırdıktan sonra Donyell Malen, Dybala'nın pasında golü atarak Roma'yı 1-0 öne geçirdi.

Ocak ayında Roma'ya transfer olan Donyell Malen, bu golüyle birlikte toplam 15 gol ve 2 asistle 17 gol katkısına ulaştı.

Stephan El Shaarawy, 90+3'te skoru belirledi

VERONA, SON 40 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADI

Hellas Verona'da Nicolas Valentini, 50. dakikada kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı.

TANIDIK İSİMLER OYNADI

Roma'da Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Hellas Verona'da Galatasaray'dan kiralık olan Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı, Beşiktaş'tan kiralık Al Musrati ise 58. dakikada oyuna dahil oldu.

ROMA, ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Roma, ligi 73 puanla 3. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu.

Gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek olan Hellas Verona ise ligi 21 puanla 19. sırada tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
