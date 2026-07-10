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Amed Sportif Faaliyetler, Dellova'yı açıkladı!

Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı stoper Lumbardh Dellova'yı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 18:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Amed Sportif Faaliyetler, Dellova'yı açıkladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı stoper Lumbardh Dellova'yı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında CSKA Sofya forması giyen 27 yaşındaki Lumbardh Dellova ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Stoper başta olmak üzere, sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev yapabilen 27 yaşındaki Lumbardh Dellova, çok yönlü oyun yapısıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacaktır. Lumbardh Dellova'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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