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Galatasaray'da anlaşma tamam: Lesley Ugochukwu

Galatasaray, Lesley Ugochukwu ile anlaşma sağladı. Burnley ile yapılan görüşmelerde ise sona yaklaşıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 22:12 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 22:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da anlaşma tamam: Lesley Ugochukwu
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Galatasaray, orta saha transferi için yürüttüğü çalışmalarda önemli mesafe kat etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.

KULÜPLER ARASI GÖRÜŞMELERDE SONA YAKLAŞILDI

Haberde, Burnley ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Lesley Ugochukwu'nun menajeri transfer görüşmelerini tamamlamak üzere 10 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek.

BURNLEY KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Burnley geçen sezonu 22 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'den Championship'e düştü.

SEZON PERFORMANSI

Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı. 

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