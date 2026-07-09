Galatasaray'da anlaşma tamam: Lesley Ugochukwu

Galatasaray, orta saha transferi için yürüttüğü çalışmalarda önemli mesafe kat etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sarı-kırmızılıların, Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi.
KULÜPLER ARASI GÖRÜŞMELERDE SONA YAKLAŞILDI
Haberde, Burnley ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Lesley Ugochukwu'nun menajeri transfer görüşmelerini tamamlamak üzere 10 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek.
KULÜPLER ARASI GÖRÜŞMELERDE SONA YAKLAŞILDI
Haberde, Burnley ile yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtildi.
İSTANBUL'A GELİYOR
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Lesley Ugochukwu'nun menajeri transfer görüşmelerini tamamlamak üzere 10 Temmuz Cuma günü İstanbul'a gelecek.
BURNLEY KÜME DÜŞMÜŞTÜ
Burnley geçen sezonu 22 puanla 19. sırada tamamladı ve Premier Lig'den Championship'e düştü.
SEZON PERFORMANSI
Ugochukwu geçtiğimiz sezon Burnley'de 38 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 494 dakika sahada kaldı.