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Beşiktaş, Salih Özcan'ı açıkladı!

Beşiktaş, Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 20:20 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 21:07
Beşiktaş, Salih Özcan'ı açıkladı!
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Beşiktaş, son olarak Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Beşiktaş, 28 yaşındaki orta saha ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.



SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.



Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta forma giyerken fileleri havalandıramadı.

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