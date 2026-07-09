Beşiktaş, Salih Özcan'ı açıkladı!

Beşiktaş, son olarak Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Beşiktaş, 28 yaşındaki orta saha ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Salih Özcan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Salih Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta forma giyerken fileleri havalandıramadı.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, milli oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta forma giyerken fileleri havalandıramadı.