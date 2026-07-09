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Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 19:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Açıklamada, 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 SK forması giyen Ertuğrul Yıldırım ile 4+1, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen Devran Şenyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.





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