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Merkezefendi ve Manisa Basket'in Avrupa yolu zorlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ön elemede 4 tur geçmeye çalışacak.

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calendar 09 Temmuz 2026 16:11 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 16:17
Haber: DHA
Merkezefendi ve Manisa Basket'in Avrupa yolu zorlu
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Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona ön eleme etabından başlayacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Glint Manisa Basket, gruplara kalabilmek için 4 tur geçmeye çalışacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonlar Ligi kura çekimi İsviçre'de yapılırken, Manisa Basket ilk turda Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos H Hotels BC ile, Merkezefendi ise Almanya ekibi Rasta Vechta ile eşleşti.

Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Manisa Basket, Kolossos H Hotels BC'yi elemesi halinde çeyrek finalde Promitheas-BC Vienna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Merkezefendi ise Rasta Vechta'yı geçmesi durumunda Benfica-Lions Cenevre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İki temsilcimiz bu turu da geçmeleri halinde yarı finalde birbirlerine rakip olacak. Eleme turunu zirvede tamamlayan takım Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselecek, elenen ekipler ise yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek. Normal sezon 6 Ekim'de başlayacak.

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