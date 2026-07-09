Yamal'dan Barcelona'ya Julian Alvarez mesajı

İspanya ve Barcelona'nın genç kanat oyuncusu Lamine Yamal, Julian Alvarez'in Katalan ekibine olası transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yamal, Arjantinli futbolcunun Barcelona'nın oyun yapısına uygun olduğunu belirterek transferin gerçekleşmesini umduğunu söyledi.
"BARÇA'NIN OYUN TARZINA MÜKEMMEL UYUYOR"
Julian Alvarez hakkında konuşan Lamine Yamal, yıldız futbolcunun Barcelona'da başarılı olabileceğini ifade etti.
Yamal, "Barça'nın oyun tarzına mükemmel uyuyor; umarım transfer gerçekleşir. Harika bir oyuncu, herkesin sahip olmak isteyeceği türden." dedi.
"KOLLARIMIZI AÇARAK KARŞILARIZ"
Barcelona'da Julian Alvarez hakkında çok konuşulduğunun hatırlatılması üzerine Yamal, oyuncuya kapılarının açık olduğunu dile getirdi.
Genç futbolcu, "Herkes onun harika bir oyuncu olduğunu, herkesin görmek isteyeceği biri olduğunu biliyor. Daha önce de söylediğim gibi, onu kollarımızı açarak karşılarız ve bize katılırsa herkes çok sevinir." ifadelerini kullandı.
"TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİNİ UMUYORUM"
Lamine Yamal, transfer sürecinin gerçek durumunu bilmediğini ancak Julian Alvarez'i Barcelona'da görmek istediğini belirtti.
Yamal, "Bence Barça'nın oyun tarzına çok uygun bir isim. Gerçek durumu bilmiyorum ama bu transferin gerçekleşmesini gerçekten umuyorum." açıklamasını yaptı.
LAPORTA İDDİASI
Daha önce Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, Julian Alvarez transferini gerçekleştirmek konusunda kararlı olduğu öne sürülmüştü.
Laporta'nın, Arjantinli futbolcunun Atletico Madrid'den ayrılma isteğini kamuoyuna açıklamasının ardından bu transfer için daha istekli olduğu iddia edilmişti.
"BARÇA'NIN OYUN TARZINA MÜKEMMEL UYUYOR"
Julian Alvarez hakkında konuşan Lamine Yamal, yıldız futbolcunun Barcelona'da başarılı olabileceğini ifade etti.
Yamal, "Barça'nın oyun tarzına mükemmel uyuyor; umarım transfer gerçekleşir. Harika bir oyuncu, herkesin sahip olmak isteyeceği türden." dedi.
"KOLLARIMIZI AÇARAK KARŞILARIZ"
Barcelona'da Julian Alvarez hakkında çok konuşulduğunun hatırlatılması üzerine Yamal, oyuncuya kapılarının açık olduğunu dile getirdi.
Genç futbolcu, "Herkes onun harika bir oyuncu olduğunu, herkesin görmek isteyeceği biri olduğunu biliyor. Daha önce de söylediğim gibi, onu kollarımızı açarak karşılarız ve bize katılırsa herkes çok sevinir." ifadelerini kullandı.
"TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİNİ UMUYORUM"
Lamine Yamal, transfer sürecinin gerçek durumunu bilmediğini ancak Julian Alvarez'i Barcelona'da görmek istediğini belirtti.
Yamal, "Bence Barça'nın oyun tarzına çok uygun bir isim. Gerçek durumu bilmiyorum ama bu transferin gerçekleşmesini gerçekten umuyorum." açıklamasını yaptı.
LAPORTA İDDİASI
Daha önce Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, Julian Alvarez transferini gerçekleştirmek konusunda kararlı olduğu öne sürülmüştü.
Laporta'nın, Arjantinli futbolcunun Atletico Madrid'den ayrılma isteğini kamuoyuna açıklamasının ardından bu transfer için daha istekli olduğu iddia edilmişti.