Beşiktaş'ta Lukaku için kıran kırana pazarlık

Beşiktaş'ın santrfor transferinde Romelu Lukaku'ya yöneldiği öne sürüldü. Napoli'nin 33 yaşındaki golcü için 10 milyon euro talep ettiği, siyah-beyazlıların ise transferi 5 milyon euro karşılığında bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

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calendar 09 Temmuz 2026 09:13
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Lukaku için kıran kırana pazarlık
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Beşiktaş'ta santrfor transferi için yeni bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Dusan Vlahovic cephesinden uzun süredir beklediği yanıtı alamaması üzerine Napoli forması giyen Romelu Lukaku'ya yöneldiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAĞLIK RAPORLARI İNCELENDİ

Beşiktaş'ın, geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren Romelu Lukaku için öncelikle sağlık raporlarını istediği belirtildi.

Yapılan incelemenin ardından sağlık kurulundan olumlu dönüş alınmasıyla birlikte transfer için ilk resmi adımların atıldığı aktarıldı.

MENAJERİ VE NAPOLI İLE TEMAS

Siyah-beyazlıların, Romelu Lukaku'nun menajeri ve kulübü Napoli ile temasa geçtiği ifade edildi. Belçikalı golcünün Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

NAPOLI 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Napoli'nin 33 yaşındaki tecrübeli santrfor için kapıyı 10 milyon eurodan açtığı belirtildi. Beşiktaş'ın ise bu transferi 5 milyon euro karşılığında sonuçlandırmak istediği kaydedildi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin, Romelu Lukaku transferinde mali şartları aşağı çekerek anlaşmaya varmak için çaba harcadığı öne sürüldü.

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