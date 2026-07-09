Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Erhan Erentürk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.