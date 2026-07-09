Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı

Çorum FK, Gençlerbirliği ile sözleşmesi biten kaleci Erhan Erentürk'ü renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 19:50 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 00:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Erhan Erentürk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

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