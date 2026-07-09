Trabzonspor'da Aral Şimşir ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular kor çalışması yaptı.
Akşam antrenmanına teknik ısınmayla başlayan bordo-mavililer, pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
ARAL ŞİMŞİR DE ANTRENMANDA
Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir de akşam antrenmanında yer aldı.
Öte yandan antrenman öncesi futbol okulları da tesisleri ziyaret etti.
Akşam antrenmanına teknik ısınmayla başlayan bordo-mavililer, pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
ARAL ŞİMŞİR DE ANTRENMANDA
Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir de akşam antrenmanında yer aldı.
Öte yandan antrenman öncesi futbol okulları da tesisleri ziyaret etti.