Çorum FK, Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem'i kadrosuna kattı

Çorum FK, Irak ekiplerinden Al-Zawraa ile sözleşmesi sona eren sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem'i kadrosuna kattı.

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calendar 08 Temmuz 2026 20:09 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 01:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum FK, Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem'i kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Irak ekiplerinden Al-Zawraa ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

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