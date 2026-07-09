Çorum FK, Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ kanat oyuncusu Hasan Abdulkareem'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, Irak ekiplerinden Al-Zawraa ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.