Marc Casado'dan transfer iddialarına net yanıt!

Barcelona altyapısından yetişen Marc Casado, geleceğiyle ilgili çıkan transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Genç orta saha oyuncusu, ismini taşıyan futbol okulunu ziyaret ettiği Molins de Rei'de açıklamalarda bulunurken, geleceğine ilişkin kararını pazartesi günü kulüp yönetimi, teknik heyet ve menajerleriyle yapacağı görüşmenin ardından vereceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon öncesi pazartesi günü sağlık kontrolleri için takıma katılacak olan Casado, bu süreçte kulüple masaya oturacağını belirterek, acele bir karar vermek istemediğini ifade etti.
"Yeniden başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen sezon farklı geçti. Daha az süre almak hiçbir futbolcunun hoşuna gitmez. Bana hangi görev verilirse verilsin kulüp için elimden geleni yapacağım. Teknik direktör ve kulüp beni istediği sürece burada kalacağım." diyen Casado, Barcelona'da devam etmeye açık olduğunun da sinyalini verdi.
Genç futbolcu, pazartesi günü tüm taraflarla görüşeceğini belirterek, "Teknik direktörle, kulüple ve menajerlerimle konuşacağım. Hep birlikte bizim için en doğru kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.
TRANSFER İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU
Yaz transfer döneminde adı birçok Avrupa kulübüyle ve yurt dışından takımlarla anılan Casado'nun en ciddi taliplerinden birinin Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal olduğu öne sürülmüştü. Ancak İspanyol futbolcu, çıkan haberlerin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Tatil döneminde transfer söylentilerinden uzak kalmaya çalıştığını dile getiren Casado, "Herkes bana sürekli 'Nereye gidiyorsun?' diye soruyordu. Ben de sakin olmalarını söyledim. Haberleri okumamaya çalışıyorum. Hatta bazı kulüplere transfer olduğumu arkadaşlarımın mesajları sayesinde öğrendim. Ortada çok fazla saçma haber dolaşıyor." ifadelerini kullandı.
ANNESİ DE KONUŞTU
Röportaj sırasında söz alan Casado'nun annesi Anna Torras da oğlunun geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Torras, "Marc'ın geleceğiyle ilgili bana soru soruyorlar ama benim de bir bilgim yok. Benim tek isteğim Barcelona'dan ayrılmaması." dedi.
Genç orta saha oyuncusu, ismini taşıyan futbol okulunu ziyaret ettiği Molins de Rei'de açıklamalarda bulunurken, geleceğine ilişkin kararını pazartesi günü kulüp yönetimi, teknik heyet ve menajerleriyle yapacağı görüşmenin ardından vereceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni sezon öncesi pazartesi günü sağlık kontrolleri için takıma katılacak olan Casado, bu süreçte kulüple masaya oturacağını belirterek, acele bir karar vermek istemediğini ifade etti.
"Yeniden başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen sezon farklı geçti. Daha az süre almak hiçbir futbolcunun hoşuna gitmez. Bana hangi görev verilirse verilsin kulüp için elimden geleni yapacağım. Teknik direktör ve kulüp beni istediği sürece burada kalacağım." diyen Casado, Barcelona'da devam etmeye açık olduğunun da sinyalini verdi.
Genç futbolcu, pazartesi günü tüm taraflarla görüşeceğini belirterek, "Teknik direktörle, kulüple ve menajerlerimle konuşacağım. Hep birlikte bizim için en doğru kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.
TRANSFER İDDİALARI HAKKINDA KONUŞTU
Yaz transfer döneminde adı birçok Avrupa kulübüyle ve yurt dışından takımlarla anılan Casado'nun en ciddi taliplerinden birinin Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal olduğu öne sürülmüştü. Ancak İspanyol futbolcu, çıkan haberlerin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Tatil döneminde transfer söylentilerinden uzak kalmaya çalıştığını dile getiren Casado, "Herkes bana sürekli 'Nereye gidiyorsun?' diye soruyordu. Ben de sakin olmalarını söyledim. Haberleri okumamaya çalışıyorum. Hatta bazı kulüplere transfer olduğumu arkadaşlarımın mesajları sayesinde öğrendim. Ortada çok fazla saçma haber dolaşıyor." ifadelerini kullandı.
ANNESİ DE KONUŞTU
Röportaj sırasında söz alan Casado'nun annesi Anna Torras da oğlunun geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Torras, "Marc'ın geleceğiyle ilgili bana soru soruyorlar ama benim de bir bilgim yok. Benim tek isteğim Barcelona'dan ayrılmaması." dedi.