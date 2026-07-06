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Lakers, Rui Hachimura ile yollarını ayıracak

Los Angeles Lakers'ın, Rui Hachimura'ya gelecek sezon kadroda yer almayacağını bildirdiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers, Rui Hachimura ile yollarını ayıracak
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Los Angeles Lakers'ın, Rui Hachimura'ya gelecek sezon kadroda yer almayacağını bildirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lakers All Day Everyday'in haberine göre Los Angeles yönetimi, son yılların önemli rotasyon oyuncularından biri olan Hachimura ile yola devam etmeme kararı aldı.

Üç yıl ve 51 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunu tamamlayan Hachimura, böylece sınırsız serbest oyuncu konumuna geldi.

Japon forvet, normal sezonda çıktığı 68 maçta 11.5 sayı, 3.3 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı.

Play-off'larda ise takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Maç başına yaklaşık 39 dakika süre alan Hachimura, yüzde 54.9 saha içi ve yüzde 56.9 üç sayı isabetiyle 17.5 sayı, 4.0 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları üretti.

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