Lakers, Rui Hachimura ile yollarını ayıracak

Los Angeles Lakers'ın, Rui Hachimura'ya gelecek sezon kadroda yer almayacağını bildirdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lakers All Day Everyday'in haberine göre Los Angeles yönetimi, son yılların önemli rotasyon oyuncularından biri olan Hachimura ile yola devam etmeme kararı aldı.
Üç yıl ve 51 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunu tamamlayan Hachimura, böylece sınırsız serbest oyuncu konumuna geldi.
Japon forvet, normal sezonda çıktığı 68 maçta 11.5 sayı, 3.3 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı.
Play-off'larda ise takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Maç başına yaklaşık 39 dakika süre alan Hachimura, yüzde 54.9 saha içi ve yüzde 56.9 üç sayı isabetiyle 17.5 sayı, 4.0 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları üretti.
Üç yıl ve 51 milyon dolarlık sözleşmesinin son sezonunu tamamlayan Hachimura, böylece sınırsız serbest oyuncu konumuna geldi.
Japon forvet, normal sezonda çıktığı 68 maçta 11.5 sayı, 3.3 ribaund ve 0.8 asist ortalamaları yakaladı.
Play-off'larda ise takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Maç başına yaklaşık 39 dakika süre alan Hachimura, yüzde 54.9 saha içi ve yüzde 56.9 üç sayı isabetiyle 17.5 sayı, 4.0 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları üretti.