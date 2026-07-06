06 Temmuz
Portekiz-İspanya
22:00
07 Temmuz
ABD-Belçika
03:00
06 Temmuz
Cracovia-Başakşehir
18:00
07 Temmuz
Botafogo SP-Avai FC
01:00
06 Temmuz
Haecken-Djurgaarden
20:00

Aliağa FK'da Çavuş yolcu

Yeni sezon öncesi bütçesini küçültüp gençleşme kararı alan Aliağa FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş'un istifasını yönetime sunduğu ve görevinden ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 12:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'da Çavuş yolcu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2'nci Lig'de yeni sezon öncesi kadro bütçesini düşürme kararı alan Aliağa FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş'un yol ayrımında olduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir temsilcisi ile geçen sezon play-off maçları öncesi 27 Nisan'da 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan 43 yaşındaki teknik adamın bavulunu topladığı ileri sürüldü.

Aliağa FK'nın başında Muş Spor'la oynanan iki play-off maçında görev yapan teknik patron Çavuş; 1 beraberlik, 1 mağlubiyet görerek takımının elenmesine engel olamadı.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş'un istifasını yönetime sunduğu gelen haberler arasında.

Aliağa ekibi yeni sezon öncesi önce şampiyonluk hedefiyle iddialı transferler yapmasına rağmen ardından bütçesini düşürüp gençlerle oynama kararı almıştı. Aliağa'nın yeni transferleri ve geçen sezondan tecrübeli isimler takımdan ayrılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.