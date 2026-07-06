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Galatasaray beklemede: Can Uzun ve Bruno Fernandes!

Galatasaray, 10 numaraya takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde Eintracht Frankfurt'tan milli futbolcu Can Uzun ve Manchester United'dan Portekizli yıldız Bruno Fernandes yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 08:13
Haber: Türkiye
Galatasaray beklemede: Can Uzun ve Bruno Fernandes!
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Son şampiyon Galatasaray'da hedef üst üste beş şampiyonluk elde etmek ve Fatih Terim döneminin rekorunu kırmak. Bu bağlamda mevcut kadrosunu büyük oranda koruyan sarı kırmızılılar orta sahaya takviye yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OKAN BURUK İSTİYOR

Öne çıkan isimler ise Can Uzun ile Bruno Fernandes. Teknik direktör Okan Buruk özellikle millî takım forması da giyen Can'ı kadrosunda görmek istiyor.

Ancak kulübü Eintracht Frankfurt görüşmelerin başından bu yana mukavelesinde yazan 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelini istiyor. Alman ekibi, 50 milyon euro inmeye de sıcak bakmaya başladı.

40 MİLYON EURO

Sarı kırmızılı yönetim ise oyuncunun da Galatasaray isteğini masaya koyarak rakamı daha da aşağı çekmeye çalışıyor. Gözden çıkarılan bonservis bedeli 40 milyon avro civarında. Alternatif olarak ise Bruno Fernandes düşünülüyor.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda bulunan tecrübeli oyuncu için turnuvanın sona ermesi bekleniyor. Başka taliplerin de olduğu Fernandes kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. Dünya Kupası'nın ardından sıkı pazarlıklar başlayacak.

OKAN BURUK DEVREDE

Can Uzun transferinde teknik direktör Okan Buruk da devreye giriyor. Buruk, genç oyuncu ile ilgili plan ve projelerini anlatıp ailesi koyu Galatasaraylı olan gurbetçi ismi bitirmeye çalışıyor. 

 

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