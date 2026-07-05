Kız Millilerimiz, Belçika'ya son anda kaybetti

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, rakibine 70-68 mağlup oldu.
BELÇİKA'YA 2 SAYI FARKLA YENİLDİ
Fransa, Slovenya ve Belçika ile D Grubu'nda bulunan Türkiye, organizasyondaki ikinci maçında Belçika karşısına çıktı. Çekişmeli geçen mücadelede milliler, sahadan 70-68'lik mağlubiyetle ayrıldı.
İLK 5 BELLİ OLDU
20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, karşılaşmaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Tuana Vural, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başladı.
SIRADAKİ RAKİP SLOVENYA
Türkiye, grubundaki üçüncü maçında Slovenya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların Slovenya mücadelesi, 7 Temmuz Salı günü saat 13.00'te oynanacak.
BELÇİKA'YA 2 SAYI FARKLA YENİLDİ
Fransa, Slovenya ve Belçika ile D Grubu'nda bulunan Türkiye, organizasyondaki ikinci maçında Belçika karşısına çıktı. Çekişmeli geçen mücadelede milliler, sahadan 70-68'lik mağlubiyetle ayrıldı.
İLK 5 BELLİ OLDU
20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, karşılaşmaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Tuana Vural, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başladı.
SIRADAKİ RAKİP SLOVENYA
Türkiye, grubundaki üçüncü maçında Slovenya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların Slovenya mücadelesi, 7 Temmuz Salı günü saat 13.00'te oynanacak.