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Kız Millilerimiz, Belçika'ya son anda kaybetti

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, D Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'ya 70-68 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, grubundaki üçüncü maçta Slovenya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Temmuz 2026 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Kız Millilerimiz, Belçika'ya son anda kaybetti
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FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, rakibine 70-68 mağlup oldu.

BELÇİKA'YA 2 SAYI FARKLA YENİLDİ

Fransa, Slovenya ve Belçika ile D Grubu'nda bulunan Türkiye, organizasyondaki ikinci maçında Belçika karşısına çıktı. Çekişmeli geçen mücadelede milliler, sahadan 70-68'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İLK 5 BELLİ OLDU

20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, karşılaşmaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Tuana Vural, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başladı.

SIRADAKİ RAKİP SLOVENYA

Türkiye, grubundaki üçüncü maçında Slovenya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların Slovenya mücadelesi, 7 Temmuz Salı günü saat 13.00'te oynanacak.

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